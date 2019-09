Mikk Maaten NEZ-sarja lõpuetapi eel: tiitlilootused on ikka veel olemas

Sel laupäeval peetakse Pärnus Auto24ringil tänavuse NEZ Endurance Cupi neljas, viimane etapp. Mikk Maaten koos Flash Racingu tiimikaaslaste Artūrs ja Vilnis Batraksiga läheb sinna võidumõtetega ning lootusega üle kivide-kändude kulgenud hooaeg NEZ-sarja üldvõiduga lõpetada.

Nende Lamborghini Huracán LP 620-2 Super Trofeo on selgelt kiireim auto kogu sarjas, aga on senisest kolmest etapist kaks liidrikohalt katkestanud. Avavõistlusel Riias süttis auto tankimisel põlema ja punktid jäid saamata. Teisel etapil Jurvas lagunes mootor vaid 11 minutit enne finišit, kuid läbitud ringide arv andis Flash Racingule siiski teise koha. Kolmandalt etapilt Riias tuli lõpuks võit, lisaks oli peakonkurent, Leedu Circle K tiimi Porsche #70 seal hädas tõrkuva tehnikaga ega mahtunud esikümnessegi. Viimase etapi eel on seis siiski leedulaste kasuks 134:110, esikohaga saab teenida 60 punkti.

Mikk Maaten: „Pärnus kodupubliku ees tahaks ikka hästi sõita. Kui midagi hullu ei juhtu, on meil teine koht hooaja arvestuses kindel, aga kui #70 Porschega midagi juhtuma peaks, siis mingi variant tiitli võitmiseks ikka veel on. Pärnus võib vähe põnevam olla, sealsel rajal pole mu tiimikaaslased nii kodus kui Riias ja mul võib mõne muu etapiga võrreldes rohkem tööd tulla. Ja ega kuskil pole ka öeldud, et laupäeval Pärnus vihma sadada ei või.“

Pärnu võistlusele on hetkeseisuga üles antud koguni 28 tiimi. 30-minutiline kvalifikatsioonisõit algab reede õhtul kell 18.05, kuuetunnise võidusõidu start antakse laupäeval kell 13.30. Kogu võistlus on internetist järgitav nii ajavõtu kui ka otsepildina. Täpsemat infot leiab internetist aadressilt http://batcc.eu/2018/12/05/batcc-grand-finale/.