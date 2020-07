Märtini ja Tänaku firmast sai Lõuna-Eesti ralli nimisponsor

Tulenevalt koroonaviirusest tingitud ohtudest, on korraldustiim tihedas suhtluses vastavate organisatsioonidega, et olla kursis viimaste viiruse leviku tõkestamisega seotud suuniste ja seadusandlusega. Tihe kontakt on võistluse korraldajatel ka Eesti Autospordi Liiduga, et tagada spordiga seotud protokollide ja protseduuride vastavus kehtivatele COVID-19-st tingitud piirangutele ja nõuetele.

Ürituse nimisponsoriks on esmakordselt Tallinna lähistel paiknev maailma tipptasemel rallitiim RedGrey Team, mille peamiseks tegevusalaks on erinevate ralliautode ettevalmistus, hooldus ja rent nii Eestis kui ka mujal maailmas. Alates 2020. aastast on meeskond ametlikuks koostööpartneriks Hyundai Motorsport GmbH’le. RedGrey Team, mis kuulub Markko Märtinile ja Ott Tänakule, vastutab Lõuna-Korea autotootja noorte rallisõitjate programmi käitamise eest, valmistades ette ja tagades täisteeninduse Hyundai i20 NG R5 ralliautodel sõitvatele talentidele.

Lõuna-Eesti Ralli peakorraldaja Gabriel Müürsepa sõnul saab eesootav võistlus olema põnev nii sõitjatele kui ka pealtvaatajatele. „Tänavune Lõuna-Eesti Ralli tuleb kindlasti erakordne, seda eelkõige viiruse levikust tingitud erisuste tõttu. Mul on hea meel, et sporditegevus on vaikselt jälle aktiivsemaks muutunud, kuid kindlasti tuleb seejuures tagada ohutus kõigile. Oleme ka ise pidevas suhtluses Terviseametiga, Eesti Autospordi Liiduga, kohalike omavalitsustega ja muude organisatsioonidega, et tagada maksimaalsed ettevaatusabinõud kõikidele osapooltele.“

„Sooviksin omalt poolt tänada ka ürituse nimisponsorit RedGrey Team’i, kes on ralli toimumisele õla alla pannud ja seeläbi ralli korraldamise meie jaoks tunduvalt sujuvamaks muutnud. Võrreldes varasemate aastatega võistlustrassis suuri muudatusi ei tule ja umbes 80% katsetest on sõitjatele tuttavad, kuid siiski oleme leidnud mõne uue ja huvitava lõigu, et pakkuda veidi närvikõdi ka neile, kes siinsetel teedel juba aastaid sõitnud on.“

RedGrey Team’i tegevjuhi Juss Roden’i sõnul on praegusel hetkel oluline tagada spordi jätkusuutlikus. „See kriis on mõjutanud meid kõiki, kuid elu ei saa seisma jääda, vaid tuleb üheskoos edasi liikuda. Seetõttu otsustasimegi omalt poolt Lõuna-Eesti Ralli korraldajaid toetada, et tagada autospordi areng ja jätkusuutlikus. Oleme oma tiimiga juba aastaid Lõuna-Eesti Rallist osa võtnud ja teame, et seal tehakse asja hingega. Ühtlasi on Lõuna-Eesti Ralli meie ekipaažidele ideaalseks ettevalmistuseks eesootavaks koduseks WRC etapiks ning oleks patt seda võimalust mitte ära kasutada.“