Martin Rump lõpetas hooaja võiduga

Meeskonna ja fännide rõõmu ei vähendanud ka hilisem kohtunike 5 sekundiline ajakaristus viimase möödumismanöövri eest, langetades Rump/Stuviku ekipaaži teiseks. Tulemus oli piisav tagamaks Stuvikule sarja meistritiitli. Tiimikaaslased Bilski/Kiks krooniti Am-Cup võitjaks. Vaid kuus etappi kaheksast kaasa teinud Rump lõpetas punktiarvestuses kahe etapivõiduga viiendal kohal.

Martin Rump: "Tulin Burirami hooaja lõpust viimast võtma. Tunnen Chang International rada praeguseks juba läbi ja lõhki. Audile sobib see rada hästi — ma nautisin täiel rinnal. Teadsin, et Sandyl on võimalus võita meistritiitel ja seega vältisin üleliigseid riske. Tulemuseks mitmes mõttes võidukas lõpp hooajale. Suur tänu kogu B-Quik tiimile ja Audile! Talvepaus on lähenemas. Kõnelused uue hooaja plaanide osas juba käivad. Olen optimistlik, et järgmise aasta sõidukalender saab olema samm edasi."