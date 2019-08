Martin Rump Korea võistlusel saadud karistusest: masendav, võit oli nii lähedal

Kuumushoiatuse kiuste toimunud üritus algas Rumpi ja kaassõitja Weiron Tan´i jaoks hästi, kui reedestel treeningutel näidati head kiirust. Kvaifikatsioonisõitudes läks alla ootuste, kui teeniti 6. ja 10. stardikoht. Esimeses võistlussõidus näitas Rump/Tan ekipaaž aga taas head hoogu. Eelmise etapi võidu tõttu teenitud 15-sekundilisest ajatrahvist hoolimata jõudis Rump´i ja Tan´i juhitud Audi R8 LMS GT3 finišsse kuuendana, kaotust liidrile kogunes 15,996 sekundit.

Teises võislussõidus tegi Rump tubli vahetuse tõustes 10ndalt kohalt 8ndale positsioonile. Hea rehvi ja boksipeatuse taktika abil tõusis Tan juba teise vahetuse alguses poodiumikohale ning oli peatselt haaramas liidripositsiooni. Selge võiduvõimaluse kustutas aga sõidu teises pooles määratud boksist läbsõidu karistus kokkupõrke eest.

Martin Rump: ”See võit oleks pidanud olema meie oma. Me tegime kõik selleks ja väärisime seda. Kõik: start, esimene stint, edenemine kohtades, oli selge, et võime selle võita vähemasti kümnesekundilise eduga. Siis aga läbisõidukaristus kaassõitjale intsidendi eest, milles meil oli teeõigus. Masendav. Võit oli nii lähedal, et ma tundsin nagu see oleks meilt ära võetud. Tõesti pettunud. Aga motosport on kord juba selline ettearvamatu ja pöörane. Tohutu tänu meeskonnale, kes tegi taas kord suurepärast tööd. Me võidame ja kaotame koos ja me tuleme tagasi ja teeme seda Shanghais.“

Punktitabeli üldarvestuses hoiavad Rump ja Tan 6. kohta. Blancpain GT World Challenge Asia sarja viimane võistlusnädlavahetus toimub Shanghai F1 ringrajal 27.-29. septembril.