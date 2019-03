Martin Rump jätkab Audi tehasesõitjana

Audi Sport Asia paneb välja kaks R8 LMS GT3 2019 võidusõiduautot. Kui klassis Pro/Am keeravad rooli hiinlased Franky Cheng ja Sun Jingzu, siis Silver Cup kategoorias jätkab Martin Rump koos 24-aastase FIA WEC staari malaisialase Weiron Tan´iga.

Audi ametlikuks partneriks on sarnaselt eelmisele hooajale Absolute Racing võistkond. „Meil on hea meel teha koostööd Aasia ühe juhtiva meeskonnaga, kes on end tõestanud meistrisarja võitjatena,“ ütles Martin Khuel, Audi Sport Customer Racing Asia direktor. „Konkurents on sellel hooajal Blancpain GT World Challenge Asia ringrajasarjas eriti tihe, aga oleme kindlad, et meie tehasesõitjad koos meie klientidega ja meie 2019 Audi R8 LMS GT3-ga moodustavad tugeva koosluse.“

Martin Rump: „Mul on suur au ja heameel, et mind on usaldatud ja valitud taas Audi tehasesõitjaks. Ootan põnevusega esimest võidusõitu, mis toimib juba 6-7. aprillil Sepangi F1 ringrajal Malaisias, kus anname koos Weironiga kindlasti kõva lahingu.“