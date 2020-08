Märt Avandi oma rallikogemusest: kartsin, et pean korteri maha müüma!

Kalev Kruusile antud intervjuus tunnistas Avandi, et autoasjandus on üldiselt talle võõras ning rallitki vaatab ta vaid seetõttu, et Ott Tänak seal sõidab. Sellegipoolest polnud see Avandi jaoks esimene kord Audru ringrajal. „Tõepoolest olen siiasamasse Audru ringrajale sattunud ka varem oma pereauto Opel Insignia roolis ning saanud koguni kummi vilisema,“ tunnistas Avandi.

Prooviringid näitasid, et Eesti tippnäitleja kiirust ei karda ja jalg ei tahtnud gaasipedaalilt kerkida ka keerulisemates kurvides. „Paaril korral juhtus nii, et kiirus oli õige, aga kurv oli vale. Küllap oli asi ka selles, et Rolandi (rallisõitja ja -instruktor Roland Murakas – toim.) kõrval kippus mul ohutunne kaduma, sest ta jäi igas olukorras nõnda rahulikuks – isegi liiga rahulikuks. Õnneks jäi sõit üldpildis siiski mõistlikkuse piiresse,“ leidis Avandi.

Viienda saatekülalisena tuli Avandi Ralligurude edetabelis Jaak Mae, Raio Piiroja ja Indrek Raadiku järel neljandaks ajaga 1:43,260. „Egole paneb see väikse põntsu, sest endale tundus, et olin päris kiire,“ nentis Avandi.

Ralligurude viiendat episoodi saab täispikkuses vaadata SIIT.