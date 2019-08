Lõuna-Eesti rallit asus juhtima Georg Gross

Lõuna-Eesti ralli 2019 kõige nimekamaks võistlejaks on kindlasti oma karjääri jooksul Subaru, Fordi ja Citroëni tehasemeeskondades sõitnud ja 15 MM-rallit võitnud Mikko Hirvonen. Soome autoralli legend, kes Võrumaa teedel sõitmas Ford Fiesta R5 autoga, mis kandmas võistlusnumbrit 1, on stardis koos kaardilugeja Jarno Ottmaniga.

Kui Hirvonen on WRC maailmas juba legend ja osalenud 163 MM-rallil, siis Oliver Solberg (VW Polo R5), kes Lõuna-Eesti rallil koos kaardilugeja Aaron Robert Johnstoniga püüdmas Eesti meistrivõistluste klassi EMV1 (ABS) ja EMV3 (4WD - N4,R5) meistritiitleid, on oma MM-debüüdi tegemas oktoobri alguses sõidetaval Walesi rallil. Samal rallil on oma rallisõitja karjääri lõpetamas tema isa 2003.aasta autoralli maailmameister Petter Solberg, kes kindlasti kohal ka Võrus, et oma pojale kaasa elada.