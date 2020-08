Lõuna-Eesti rallil lubatakse raja äärde 6000 pealtvaatajat

"Terviseameti kõige tähtsaim sõnum oli, et me peame publiku osas järgmina hajutuse põhimõtet. Hetkel tegeleme ka sellega, et Võru linnakatse saaks toimuda," kommenteeris ralli direktor Gabriel Müürsepp.

Ralli pressiesindaja Henri Rump lisas, et raja äärde lubatakse 6000 pealtvaatajat. Täpsemat infot lubas Lõuna-Eesti ralli korraldustoimkond jagada tunni-kahe jooksul pressiteate vahendusel.

4.-6. septembrini WRC sarja etapina toimuva Rally Estonia pealtvaatajate piirang on 16 000.

Hyundai rallitiimi pealik Andrea Adamo kinnitas möödunud nädalavahetusel Delfile, et Lõuna-Eesti rallile tahetakse välja saata ka Ott Tänak ja Thierry Neuville. Portaali DirtFish andmetel on sama plaan ka Toyota meeskonnal Elfyn Evansi ja Sebastien Ogieriga.

Müürsepp lisas, et tal pole veel andmeid, et WRC sarja tippsõitjad tema rallil üles astuksid. Ainsa WRC autona on end praeguseks rallile registreerinud Georg Gross (Ford Fiesta WRC).