Lõuna-Eesti ralli saatus sõltub terviseameti uuest hinnangust

Lõuna-Eesti ralli korraldajad on koroonaviiruse levikust tingituna valmis rakendama mitmeid turvalisust tagavaid lisameetmeid. Need on esitatud ka terviseametile, kellelt oodatakse ralli korraldamise võimalikkuse kohta uut hinnangut.

Terviseamet esitas oma esialgse hinnangu 23. juulil ning siis polnud tulevale nädalavahetusele kavandatud ralli toimumiseks takistusi. Paraku tekkisid Tartus mitmed koroonaviiruse kolded ning terviseameti sõnul ei vasta ralli korraldajatele saadetud esialgne hinnang enam tõele.

Lõuna-Eesti ralli korraldajad ja terviseamet kohtusid esmaspäeval, eile saadeti ralli korraldajatele ka kohtumise memo. Selle põhjal palutaksegi ralli toimumise tingimuste kohta uut hinnangut. Uue hinnangu põhjal langetatakse ka ralli toimumist puudutavad otsused. Uue informatsiooniga plaanitakse välja tulla reedel.

Ühe kindla meetmena on juba avalikustatud laupäevase linnakatse ära jäämine. Ülejäänud samme ei soovinud korraldajad enne terviseameti hinnangu saamist avalikustada.

Eile ütles terviseameti peadirektori kt Mari-Ann Härma, et kui riskid on maandatud, võib Lõuna-Eesti ralli toimuda. Kui aga peaksid tekkima kahtlused, et riske ei suudeta piisavalt maandada, siis oleks seisukoht toimumise kohta, et "pigem mitte".

Lõuna-Eesti ralli on kavandatud 22. ja 23. augustiks. Kaks nädalat hiljem peaks toimuma MM-etapiks olev Rally Estonia. Seoses sellega peaksid Lõuna-Eesti rallil startima mitmed MM-sarjas osalevad sõitjad.