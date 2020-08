Lõuna-Eesti ralli oli sunnitud formaati muutma ning vähendama piletite arvu

"Tulenevalt viimastest arengutest seoses COVID-19 viiruse levikuga on RedGrey Team Lõuna-Eesti Ralli korraldaja otsustanud rakendada rahvatervise tagamiseks täiendavaid lisameetmeid. Esialgu kahele päevale planeeritud ralli toimub nüüd vaid pühapäeval, 23. augustil. See aga tähendab, et ära jääb ka esialgu laupäeva õhtusse planeeritud Võru linnakatse ning traditsiooniks saanud stardi- ja finišipoodium Võru keskväljakul. Rallile antakse start Võru linnas paiknevast hoolduspargist pühapäeva hommikul kell 8.30 ja esimene auto finišeerib samal õhtul samas kohas kell 19.16," teatasid ralli korraldajd.

Võistluste direktori Gabriel Müürsepa sõnul on täiendavate meetmete rakendamine vajalik samm: "Arvestades viiruspuhangu eskaleerumist Lõuna-Eesti piirkonnas, oleme otsustanud rakendada viiruse leviku tõkestamiseks täiendavaid lisameetmeid. Suurimad muudatused tulevad pealtvaatajate arvus, võistluste ajakavas ja piletimüügis."

"Kui varasemalt planeerisime maksimaalseks pealtvaatajate arvuks kuni 6000 rallifänni, siis nüüd oleme sunnitud seda vähendama 1650 peale. Juhindume oma tegevuses nii Vabariigi Valitsuse, Terviseameti kui ka Politsei- ja Piirivalveameti soovitustest, et tagada piisav inimeste hajutatus kogu võistlustrassi ulatuses. Lisaks eelnevale, võtame kasutusele ka isikustatud piletimüügi, mis tähendab, et pileteid saab osta vaid läbi Piletilevi müügisüsteemi, kusjuures iga pilet on seotud konkreetse isikukoodiga ning seda edasi müüa või anda pole võimalik."

Lõuna-Eesti ralli Foto: Margus Pahv

Piletimüük algab esmaspäeval, 17. augustil kell 10.00 Piletilevi veebikeskkonnas. Pileti ostmisel on kohustuslik siduda pilet nime ja isikukoodiga, need andmed trükitakse piletile ja salvestatakse andmebaasi. Pileteid saab osta vaid üks pilet korraga, mis tuleb koheselt siduda ka piletiomaniku isikukoodiga. Tulenevalt limiteeritud pealtvaatajate arvust, sel aastal lastepileteid ega muid soodustusi ei rakendata.

Kokku on võistlustrassil 16 erinevat pealtvaatamise kohta, mis avalikustatakse RedGrey Team Lõuna-Eesti Ralli ametlikul veebilehel. Piletikontroll toimub katsetele viivatel teedel koos isiku tuvastamisega, seega on pealtvaatajatel kohustuslik kaasas kanda isikut tõendavat dokumenti. Kõik piletikontrolörid kannavad isikukaitsevahendeid ning kõikides kontrollpunktides on tagatud desinfitseerimisvahendid. Vältimaks täiendavaid kontakte ja tagamaks suuremat hajutatust, ei pakuta pealtvaatamisaladel meelelahutust ega toitlustust.