Leokite dünastias on pead tõstmas neljas põlvkond motosportlasi

Märtsis alustas Tanel Leok 20. järjestikkust hooaega motokrossi maailmameistrivõistlustel. Pärast kahte etappi tuli MM-karusellis peale koroonapaus, mais käis Leok põlveoperatsioonil ja juulis hakkas koduste startidega taas vormi koguma, kuid palju energiat on ta kulutanud ka kahe poja juhendamisele, kes kihutavad noorte konkurentsis.

"Ma olen väga rahul, kuidas poisid praegu on arenenud ja eks võib-olla minu see ettevalmistus on läinud ka sinna, et poisse rohkem ette valmistada ja raja peal siis pidevalt edasi-tagasi joosta. See väsitab rohkem kui see sõitmine," selgitab Tanel Leok ERR-ile.

Tanel Leoki vanem poeg, detsembris 13-aastaseks saav Sebastian Leok keerab gaasi 85-kuubikuliste konkurentsis ja on kolme etapi järel Eesti meistrivõistlustel 33 poisi seas viies.

Taneli keskmine poeg, 10-aastane Travis Leok, on 65-kuubikuliste soolotsiklite konkurentsis üldarvestuses hetkel teisel kohal.

Kümnene Travis Leok võistleb ühes masinklassis isa varasema rivaali Aigar Leoki poja Lucasega. Oktoobris üheksaseks saav Lucas on 65-kuubikuliste konkurentsis üldarvestuses Eesti meistrivõistlustel 34 poisi seas hetkel neljandal kohal.