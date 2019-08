Laupäeval peetakse Kehalas rallikrossi Eesti meistrivõistluste neljas etapp

Koos mitmete teiste siinse regiooni tipptegijatega on rajal ka Eesti Super1600 klassi rallikrossiässad Janno Ligur ja Siim Saluri, kelle jaoks on see hea võimalus kontrollida enda ja oma tehnika valmisolekut enne järgmist Euroopa meistrivõistluste etappi, mis toimub 16. - 18. augustil Saksamaal.

Tagaveolistes on oodata pingelist võitlust lätlase Kristaps Grunte ning Eesti meeste Rommi Pukki ja Andrus Karu Vahel. Kui praegu hoiab liidripositsiooni Grunte, siis rebimine rajal on tihe ning konkurents selles klassis on kindlasti ka suurem kui vaid need kolm eelpool nimetatud meest.

Enne hooaja eelviimast starti on liidripositsioonidel:

Supercar: Raini Roomets, Eesti (Škoda Fabia)

Super1600: Mihhail Simonov, Venemaa (Renault Clio)

Junior1600: Marko Andreas Muru, Eesti (Honda Civic)

Touringcar: Kristaps Grunte, Läti (BMW 120RX)

Crosskart Xtreme: Andre Kiil, Eesti (Speedcar Xtreme)

Crosskart Xtreme Junior: Sander Sepp, Eesti (Speedcar Xtreme)

Eelsõidud algavad kell 10.00, finaalid kell 15. Pileti saab soetada kohapeal 15 € eest (alla 12-aastastele lastele tasuta, üle 60-aastastele vanaduspensionäridele 10 €).