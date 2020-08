LAUPÄEVAL DELFI TV-s | Kiltsi lennuväljal proovitakse alistada sõiduautode lõppkiirusrekordit

Võistlema on tulemas üle 100 kiirusejanulise Eestist, Lätist ja Soomest. Nende hulgas kaks varasemat rekordimeest – Roul Liidemann (Dodge Viper GTS, 362 km/h) ja Aleksandr Ljahh (Nissan Skyline GTR, 350 km/h). Mõlemad on valmistunud uut Baltikumi lõppkiirusrekordit püstitama. 300 km/h ületavat tulemust on sihtimas lausa kümmekond võistlejat. Rajale on tulemas arvukalt tuunitud ja eksootilisi autosid. Mõõduvõtt toimub kolmes võistlusklassis, eriauhinnad on kiireimale naisvõistlejale ja diiselautoga osalejale.

Võistlussõidud algavad kell 12.30, pilet pealtvaatajaile maksab 8 eurot, kuni 12-aastased lapsed tasuta. Lisainfo: www.onemile.ee.