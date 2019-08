LAUPÄEVAL DELFI TV-s | Eestis toimub taas Baltikumi kiireim autospordivõistlus

2019. Võisteldakse paigaltstardist suurima lõppkiiruse saavutamiseks ühe-miilise (1609 m) distantsi lõpuks. Tegemist on Baltikumi kiireima mootorispordivõistlusega, kus lõppkiirused võivad küündida 400 km/h kanti.

Populaarsel võidusõidul astuvad võistlustulle üle 100 kiirusjanulise, sh kolm varasemat rekordimeest – Roul Liidemann (Dodge Viper GTS, 362 km/h), Gert Leisson (Audi S4, 353 km/h) ja Aleksandr Ljahh (Nissan Skyline GTR, 350 km/h) – kelle võistlusautod on enam kui 1200-hobujõulised. Lisaks neile on rajale oodata arvukalt kiireid Audisid, BMWsid, Porschesid ning ka superauto McLaren 720S. Seega on 300 km/h ületavaid tulemusi oodata päris ridamisi. Mõõduvõtt toimub kolmes võistlusklassis, eriauhinnad on kiireimale naisvõistlejale ja diiselautoga osalejale.

Võistlussõidud algavad kell 12.30, pilet pealtvaatajaile maksab 6 eurot, alla 12-aastased lapsed tasuta. Lisainfo: www.onemile.ee.