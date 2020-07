LAUPÄEVAL DELFI TV-s | Aravetel sõidetakse kardispordi Eesti meistrivõistluste kolmas etapp

Rajale on tulemas 6 võistlusklassi, millest 5 kuuluvad Eesti meistrivõistluste klasside hulka. Pisimas, nn demonstratsioonklassis Cadet on taaskord rajale tulemas rekordarv noori võidusõitjaid, kellest noorematel vanust vaid 6 aastat.

Tee meistritiitli poole on aga pärast esimest kaht etappi saanud vägagi pingelise pöörde nii mõnegi võistlusklassi suursoosiku jaoks. Seda enam, et sarnaselt Põltsamaal sõidetud EMV II etapiga mängib just ilm olulist rolli ka homsel võistlusel Aravetel.