Läti EM-etappi juhib avapäeva järel Solberg, Torn on juuniorite arvestuses teine

Eestlastest osalevad võistlustel Raul Jeets – Andrus Toom (Škoda Fabia R5), Ken Torn – Kauri Pannas (Ford Fiesta Rally4), Gregor Jeets – Kuldar Sikk (Ford Fiesta R2T) ja Georg Linnamäe – Volodõmõr Korsia (Peugeot 208 R2).

Pärast avapäeva ja nelja kiiruskatset on üldliider Oliver Solberg, kelle edu Mads Östbergi ees on 10 sekundit, Aleksandr Lukjanuki ees aga juba 16,2 sekundit. Eestlastest asub üldarvestuses parimal ehk üheksandal kohal Raul Jeets (+1.50,4).

ERC3 Junior arvestuses langes terve päev liider olnud Ken Torn neljanda katse järel teiseks. Eestlane kaotab liider Martins Sesksile 0,3 sekundiga. Kolmas on Dennis Radström (+12,2). Eestlane Gregor Jeets hoiab hetkel viiendat kohta (+1.05,8).

Juunioride arvestusest väljaspool lööb rallil kaasa ka Georg Linnamäe, kes hoiab hetkel Rally4 klassi kuuendat positsiooni(+1.43,0).

