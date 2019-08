Langel selguvad Eesti meistrid motokrossis

Enamustes klassides on parimate vahed üpris väikesed ning osades jagavad paar sõitjat võrdsete punktidega esikohta, mis tähendab, et Langel on iga punkt ülioluline ja võidusõidud tulevad väga põnevad. Ainsana on selgunud Quad Open meistritiitel, mille kindlustas endale eelmisel Tihemetsa etapil Kevin Saar, kes on võitnud hooaja jooksul enamus sõite.

Laupäeval lähevad Eesti meistrivõistluste punkte jahtima masinaklassid 65cc, 85cc, MX125, MX2, Monster Energy MX1, MX V (Veteran) ning karikavõistluste etapp on klassile MX Hobi. Pühapäeval selguvad aga meistrid klassides külgvankrid, Quad Open, Quad Junio5, Q100 ja ATV Lapsed ning karikavõitjad külgankrite veteranide, Quad veteranide ja Quad Naiste arvestuses.

Ainus klass, kelle karikavõistlused veel kestavad, on MX Open A, ning nende finaaletapp toimub Maardus peetavad TOP200 finaaletapi raames.

Võistluse avamine toimub mõlemal päeval kell 11:00 ning esimene start antakse 11:30.

Sarnaselt eelmistele aastatele on EMV põhiklassidele 85cc, MX125, MX2, Monster Energy MX1, külgvankrid ja Quad Open rahalised auhinnad. Lisaks on Monster Energy MX1 ja MX2 klasside sõitjatel võimalust lisa teenida “KTL Holeshot” arvestuses, kus kõikide etappide iga võistlussõidu stardi võitja saab 50 eurose kinkekaardi firmalt KTL OÜ.

Ka tänavu on pealtvaatajatele mõeldud ja nii loositakse finaaletapil Langel kõikide hooaja jooksul pileti ostnute vahel kvaliteetne auto järelhaagis firmalt Brentex.