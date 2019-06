Lamborghinid, Porsched ja võimsad superbaigid juba sel nädalavahetusel Pärnus.

Võistlus avatakse laupäeval, 29. juunil kell 12. Kanal 12 ja Postimees online vahendusel toimub sellest rahvusvaheline ülekanne. Võistlusel on ka ulatuslik meelelahutusala, kus tegevust jagub nii lastele kui täiskasvanutele: alates elektrikartide demonstratsioonist, lõpetades tasakaaluliini ja teiste mängude ning bändiga laupäeva õhtul. Pilet võistlusele maksab 10 eurot, kuni 14aastastele lastele on üritus tasuta.

Estonian Grand Prix toetajad on EAS, Kultuuriministeerium, AS Postimees Grupp, AS Ekspress Grupp, Husqvarna Eesti, Pärnu linn, Tallink, Henkell, Fremax, Mariine Auto – Peugeot, Pere Optika - Motopere prillipood, Jazz Pesulad, AS Toode, Cramo Eesti ja Skamet.