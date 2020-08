Kümnekuuline võistluspaus lõppes Martin Rumpi jaoks kvalifikatsioonivõiduga

Sel nädalal üle pika aja Eestis võistlev Martin Rump (Audi RS3 LMS TCR) suutis enne homme peetavat kuue tunni kestvussõitu teenida välja parima stardikoha, sõites Auto24ringil välja aja 1:19.170. Lähimat konkurenti Sten Dorian Piirimäge edestas Rump 0,234 sekundiga.

Läti tiimi LV Racing koosseisus on Rumpi kaassõitjateks homsel maratonsõidul lätlane Konstantins Calko ja soomlane Antti Rantala. Varem pole Rump Läti tiimiga koostööd teinud.

„Olen nii kaua võistlussõidu rajalt eemal olnud, et see esimene hetk, kui ma sain uuesti autosse istuda, siis see oli vapustav. Kõik tuli kiirelt tagasi meelde ja olin samas rütmis tagasi nagu enne võistluspausi. Kvalifikatsiooniga jäin rahule, me võitsime oma klassi arvestuse ning see oli meie üks ja ainus eesmärk. Täitsime kogu tiimiga selle tublisti ära. Ma ei ütle, et ma tegin 100%-lise õnnestumise, aga siiski soliidse esituse,” tõdes Martin Rump pärast kvalifikatsioonivõistlust.

Erinevalt GT World Challenge Asia sarjast on Martin Rump sel nädalal sõitmas Audi RS3, mitte Audi R8 masinaga. Samuti on tavapärase tagaveo asemel kasutada esiveoline sõiduvahend. „See on täiesti pea alaspidi tunne. Esiveo tõttu pean sõidustiili täielikult muutma. Samuti pole ABS-pidurit ja pean pidurdustel arvestama, et selle 1200-kilogrammise masina all on nii esi-kui tagarehvid kerged lukku minema,” sõnas Rump teistsuguse sõiduvahendi kohta.

Homne kuue tunni pikkune võistlussõit algab Auto24ringil kell 14.

„Eelkõige ootan ma seda, et me finišeeriksime selle sõidu. Kui me seda teeme, siis usun, et ilma suuremate probleemideta on kogu tiimil nii tugev pagas, et sellega peaks kaasnema ka hea tulemus.”