Kümnekordne motokrossi maailmameister tuleb laupäeval Eesti noori õpetama

Homme on Holstre-Nõmme krossirajal perepäev, mille raames toimub suur motolaat, kus kõik saavad oma kasutatud varustust ja tsikleid müüa. Lastele on avatud puhvet ja batuut ning väikestel on ka võimalus oma esimene sõit mootorrattaga teha. Lisaks on kohal KTM ja Husqvarna oma 2020 aasta tsiklitega, mida saab samuti proovida. Krossirajal toimub aga samal ajal treening, mida viivad läbi lisaks Evertsile ka Tanel ja Aigar Leok.

Pühapäeval sõidetakse aga samal rajal MULGI 100 kestussõit, mille eesmärk on 5 tunni jooksul läbida 100 ringi. Nende läbimiseks võib kasutada 1-3 sõitjat ja nii mitut mootorrattast, kui palju on sõitjaid. Sõita võivad kõik, kellel on soovi, ehk siis nii profid, EHKK, TOP200 kui ka MMM-i sõitjad. Võistluste vältel on lubatud puhata, remontida, süüa jne. Sõita tohib mootorratastega, mille kubatuur on alates 85cc ja edasi. Osaleda võivad ainult kaherattalised.

Kõige kiiremale kolmele meeskonnale 100 ringi läbijale auhinnad. Paremusjärjestus jaguneb järgmiselt:

Kuldmedal – kõik kes läbivad 100 – ja rohkem ringi

Hõbemedal – kõik kes läbivad 85 - 99 ringi

Pronksmedal – kõik kes läbivad 70 – 84 ringi

Lisaks selgitatakse välja Eesti parim Offroad maakond.

Hommikupoolikul toimub aga neli sprinti masinaklassidele 50cc ja 65cc.