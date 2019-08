Kullas ja Rätsep võitsid Eesti meistrivõistluste etapi Tihemetsas

Päeva kokkuvõttes kuulus 50 punktiga esikoha Kullasele, teine oli 44 punktiga Leok ja kolmas 40 punktiga Kutsar. Üldarvestuses tõusis liidriks 144 punktiga Leok, teisele kohale tõusis 136 punktiga Kutsar ja kolmandaks langes 135 punktiga Mägi.

Kuna MX2 klassis otsustas Jörgen-Matthias Talviku starti tulla 125cc klassi tsikliga, siis oli oodata, et klassi liidril Priit Rätsepal tuleb lihtne tööpäev. Avasõidus pakkus talle aga kõvasti konkurentsi Hans Priidel, kes stardi järel liidrikoha enda kätte võttis. Priidel suutis Rätsepat ligi kümme minutit enda seljataga hoida, kuid lõpuks võttis Priit jõuga oma. Kohe liidrikohale saades tegi ta turvalise vahe sisse ning võitis ka sõidu. Hooaja parimat sõitu teinud Priidel tuli finishisse teisena ja Meico Vettik kolmandana.

Teises sõidus võttis stardivõidu Rätsep ja sellega oli ka sõidu saatus otsustatud. Ta tegi kiirelt järgnevatega suure vahe sisse ja võttis lõpuks kindla sõiduvõidu. Teisest kuni neljanda kahni käis terve sõidu jooksul ülipingeline võitlus Daniil Balandini, Meico Vettiku ja Jõrgen-Matthias Talviku vahel. Balandin hoidis pikka aega teist kohta enda käes, kuid Talviku ja Vettik olid tal pidevalt kannul. Väga head kiirust näitas sõidu esimeses pooles just Vettik, kes mõlemast mehest mööda sõitis ja teiseks tõusis. Sõidu lõpus suutis aga paremat kiirust näidata Talviku, kes lõpuks teisena Vettiku ees lõpetas.

Päeva kokkuvõttes teenis esikoha 50 punktiga Rätsep, teine oli 42 punktiga Vettik ja kolmas 38 punktiga Priidel. Enne viimast etappi on kindel liider 186 punktiga Rätsep, teisel kohal on 121 punktiga Tamur Talviku ja kolmandal kohal 105 Jörgen-Matthias Talviku. Samas sõidus osalenud 125cc klassi sõitjatest oli kiireim Martin Michelis, teise koha teenis Romeo Karu ja kolmanda koha Juri Vinogradov. Klassi liider on 182 punktiga Michelis.

