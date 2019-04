Krossiparemik alustab meistrivõistluseid laupäeval Karksi-Nuias

Oma osalusest on praeguseks teada andnud MM-il osalev Tanel Leok, Inglismaal edukalt hooaega alustanud Harri Kullas, EM-etapi poodiumile jõudnud Jörgen-Matthias Talviku ning ohtralt teisi kiireid kohalikke sportlaseid, lisaks tulevad meie omadega mõõtu võtma ka Soome, Venemaa, Läti ja teiste riikide nobedamad krossimehed. Sõitjaid lisandub võistlusele pidevalt ning täpne koosseis, kes Eesti meistrivõistluste punktide eest võitlusse läheb, selgub aga juba laupäeval Karksi-Nuias kohapeal.

Sarnaselt eelmistele aastatele on põhiklassidele ka rahalised auhinnad ning lisaks on Monster Energy MX1 ja MX2 klasside sõitjatel võimalust lisa teenida “KTL Holeshot” arvestuses, kus kõikide etappide iga võistlussõidu stardi võitja saab 50 eurose kinkekaardi firmalt KTL OÜ.

Ka tänavu on pealtvaatajatele mõeldud ja nii loositakse finaaletapil Langel kõikide hooaja jooksul pileti ostnute vahel kvaliteetne auto järelhaagis firmalt Brentex.

Võistluste pidulik avamine ja võistlejate koosolek algab Ainja rajal laupäeval stardiväljakul kell 11:00 ning esimene start antakse kell 11:30. Täpsem info ja ajakava asub EMFi veebilehel https://msport.ee/events/motokrossi-emv-i-etapp/