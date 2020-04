Kolm nädalat kipsi, sõitmata kilomeetrid ja jätkuv optimism

Peep Pahv peep.pahv@epl.ee RUS

Vaatamata tagasilöökidele pole Roland Poomi motivatsioon kuhugi kadunud. Foto: Margus Pahv

Rallimees Roland Poom tõdeb, et tänavune aasta on keeruline, kuid motivatsiooni pole see vähendanud.