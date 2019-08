Kõik sõidud punktidel lõpetanud Paul Aron: kuivas oli raskusi, vihmaga aga kiirus väga hea

Kõik kolm võistlussõitu peeti vihmastes oludes. Esimest sõitu alustas Aron kaheksandalt kohalt ja lõpetas seitsmendana. Teist sõitu alustas ta 11. positsioonilt ning finišis oli kümnes. Tervelt neli kohta parandas ta viimases sõidus, tõustes kümnendalt kohalt kuuendaks.

Kahe esimese sõidu võidud noppis prantslane Theo Pourchaire (US Racing-CHRS), kolmanda sõidu võitis tšehh Roman Stanek (US Racing-CHRS). Pourchaire on ka sarja üldliider 189 punktiga, Aron (99) langes kuuendalt kohalt seitsmendaks. Uustulnukate arvestuses hoiab Aron (229) Staneki (296) järel teist kohta.

Sarjas on veel jäänud pidada kaks etappi Hockenheimis (14.09-15.09) ja Chemnitzis Sachsenringil (28.09-29.09).

"Kindlasti polnud see meie parim nädalavahetus, aga ma leian, et see polnud ka kõige halvem, sest ma suutsin kõik kolm sõitu lõpetada ja mõned punktid koju tuua," kommenteeris Aron Prema tiimi pressiteate vahendusel.

"Kuival rajal oli meil natuke raskusi kiirusega ning kvalifikatsioon polnud just parim, kuid vihmas oli kiirus väga hea. Esimesest sõidust võtsin peaaegu maksimumi välja, samas kui teine sõit oli minu poolt natuke halb. Lõpuks tegin ka kolmandas sõidus parima võimaliku tulemuse."

Itaalia F4 sari, kus Aron hoiab nelja etapi järel kolmandat kohta ning on "kollanokkadest" teine, jätkub 1. septembril Imola ringrajal.