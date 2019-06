Kiviõli motofestival toimub eeloleval nädalavahetusel viimast korda

Nädalavahetusel on starti tulemas korvide ja quadide kõik tippsõitjad pea 20 riigist ning tänavu on eestlastel ka kummalgi alal põhjust kõvasti kaasa elama tulla, kuna külgvankritel on startimas Kert Varik koos lätlase Lauris Daidersiga ning quadidel stardib valitsev Euroopa meister Kevin Saar, kes on ka tänavu EM-sarja liider.

Tänu eelmisel aastal muudetud kvalifikatsiooni formaadile toimuvad ka reaalsed võistlussõidud juba laupäeval, kui kvalifikatsioonisõitude tulemusena selgub pühapäevane stardijärjekord, mis tähendab, et põnevaid võidukihutamisi jagub mõlemaks päevaks.

Lisaks rahvusvahelistele tippvõistlustele on Kiviõlis laupäeval stardis ka mäkketõusjad, kes jahivad krossiraja kõrval asuval järsul mäenõlval Eesti meistrivõistluste punkte ning õhtupimeduses toimub valgustatud rajal soolode öökross, mis lõpeb traditsiooniliselt vägeva ilutulestikuga.

Pealtvaatajatele on traditsiooniliselt püsitatud ka suur peotelk, kus laupäeva õhtul vastutavad muusikaliste etteastete eest üle 7 aasta Kiviõli Motofestivaliks kokku tulev Ansambel Kala ja enne neid esinev Traffic.

Pühapäev on aga ainult korvide ja quadide päralt, kuna siis toimuvad mõlema distsipliini finaalsõidud.

Detailne info võistlusest ja ajakavast on leitav veebilehelt www.motokross.ee.