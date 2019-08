Ken Tornil on nädalavahetusel hea võimalus tulla Euroopa meistriks

Torn ja Pannas on kaasa teinud viiest etapist vaid kolmel, aga kõik kolm on võidetud. Barumi ralli eel on Tornil 116 punkti, lähimal jälitajal Efren Llarenal on 110 silma. Et kuuest etapist läheb arvesse neli paremat, ei kaota Torn ühtegi punkti, Llarena senine nigelaim tulemus on väärt 6 silma.

Ühe ralliga on võimalik teenid 40 punkti, millest 25 tuleb võidu eest ja ühe lisapunkti annab ka iga kiiruskatse võit.

Tornil ja Pannasel on võimalik Euroopa meistriks tulla ka ERC 3 arvestuses, aga seal on hooaja lõpuni kolm etappi. Lisaks Tšehhile sõidetakse ka Küprosel ja Ungaris. ERC 3 arvestuses on Tornil 115 punkti, teisel kohal oleval Llarenal on 13 punkti vähem.