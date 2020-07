Ken Torn teeb esimese stardi pärast Rootsi MM-rallit

Kaardilugeja Kauri Pannasega koostööd tegev Torn kihutab Itaalias Ford Fiesta Rally4 masina roolis. Torni jaoks on see esimene ralli pärast tänavust Rootsi MM-etappi. Pannas on korra siiski võistlustules vahepeal olnud, kui Viru rallil luges ta kaarti Gregor Jeetsile.

"Meie soov on asfaldil kogemusi koguda ja teiseks eesmärgiks on uuesti rooli taha saada ning tänu headele toetajatele meil see võimalus avaneb," rääkis Torn pressiteate vahendusel. "Hoolimata möödunud aastasest klassivõidust on meil asfaldil palju õppida igas elemendis ning just see on meie eesmärk Itaalias."

"Ootan suure huviga Itaalias toimuvat rallit," lisas Pannas. "Eelmisel aastal kogesime, et asfaldi rallil kiiresti ja hea rütmiga sõites on see väga nauditav. Vanasti oli minu kindel eelistus kruuskattega võistlus, kuid täna ma enam selles nii kindel pole."



Hetke seisuga on Ken Torn – Kauri Pannasel ERC Junior sarjas plaan osaleda vaid Itaalias toimuval etapil ning seejärel end proovile panna koduteedel toimuval Rally Estonial, mis sel aastal on JWRC sarja teiseks etapiks. Eestlaste edasised plaanid selguvad hooaja käigus.

Torn osaleb tänavu ka Junior WRC sarjas. Rootsi rallil said Torn ja Pannas JWRC arvestuses kolmanda koha.