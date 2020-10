Ken Torn saavutas Portugalis ERC3 klassis teise koha

Esimene võistluspäev:

"See polnud kindlasti täiuslik sõit, kuid olen rahul. Tähtis on, et oleme siin ja ootame homset," kommenteeris Torn avapäeva viimase ehk 9. kiiruskatse finišis.

Võistluse üldliider on venelane Aleksei Lukjanuk (Citroen C3 R5), kelle edu Ivan Arese ees on juba 38,3 sekundit.



6,92-kilomeetrisel avakatsel edestasid Ford Fiesta Rall4 masinaga sõitvad eestlased 2,6 sekundiga Hispaania ekipaaži Mas Josep Bassas - Jimenez Axel Coronadot (Peugeot 208 Rally4). Juba esimese katse esimeses kurvis sõitis teelt välja Torni konkurent Sergio Cuesta Suarez (Ford Fiesta Rally4).

Absoluutarvestuses näitas esimesel katsel kiireimat aega Lukjanuk, eilsel testikatsel vastu puud sõitnud ning tänaseks auto korda saanud Oliver Solberg (Volkswagen Polo GTI R5) kaotas talle vaid 0,1 sekundiga. Järgnesid Emil Lindholm (Škoda Fabia Rally2 evo; +0,7) ja Craig Breen (Hyundai i20 R5; +1,1).

"Mehaanikud täna öösel ei maganud, minagi mõtlesin kogu öö auto peale," rääkis Solberg.

Teisel katsel jäi Torn Bassasele alla kuue sekundiga ning langes teiseks ka ERC3 üldarvestuses (+3,4). "Olin võibolla viimases osas liiga ettevaatlik," sõnas ta.

3. katse võitis Torn 1,7 sekundiga Bassase ees, jäädes nüüd hispaanlasest kokkuvõttes maha samuti 1,7 sekundiga.

4. kiiruskatse võitis Bassas 0.9 sekundiga Torni ees ja kasvatas üldedu 2,6-le sekundile.

5. katsel oli kiireim taas Bassas, kes edestas kolmanda aja saanud Torni 11,8 sekundiga. Eestlane jätkab kokkuvõttes teisena, kuid vahe on nüüd juba 14,4 sekundit.

6. katse kiireimad olid Torn ja Pannas, kes vähendasid vahe Bassasega 9,1 sekundi peale.

7. katse võitis taas hispaanlane Bassas ning kasvatas edumaa Torni ees 13-le sekundile. Sellega lõppes avapäev ERC3 klassi jaoks.

8. ja 9. kiiruskatsel sai Torn vastavalt kolmanda ja esimese koha ning lõpetas päeva teisena, kaotades liider Bassasele 20,7 sekundiga.

8. kiiruskatsel lõppes võistlus Craig Breeni jaoks, kes lõhkus avariiga oma Hyundai ratta. Oliver Solbergi Volkswagenil ilmnesid elektrilised probleemid ning ta kaotas sel kiiruskatsel parematele üle kuue minuti.