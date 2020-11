Ken Torn lõpetas Kanaaridel ERC3 klassis avapäeva kolmandal kohal

"Ise ei julge veel ikkagi hõisata tiitlivõidu osas, sest eelmisel aastal saime sellega kõrvetada," ütles Torn enne rallit.

"Kuigi reeglite järgi peaks meil tiitel käes olema, siis enne ei julge tähistada, kui reaalselt hooaja viimase katse finišis ja see käes. Kuigi teoreetiliselt ei peaks me hooaja viimasele ERC võistlusele minema, siis otsus oli meil juba enne tehtud. Ma arvan, et iga asfaldi kilomeeter on meile tohutult kasulik ja väidetavalt on seal ühed siledamad asfaltteed. Seega on ees taas üks äge kogemus. Ma pole see hooaeg endale pingeid peale pannud ja nii ka Kanaaridel. Meie kõige nõrgem koht on looklev ja lai asfalt. Just see saab olema meie eesootava nädalavahetuse peaeesmärk, et aru saada mis me nendel teedel valesti teeme. Kui teeme oma asja ja teeme seda hästi, võiksime konkurentsis olla."

ERC Kanaaride etapil ootab võistlejaid 17 kiiruskatset, mille jooksul läbitakse 201,79 katsekilomeetrit.

ERC3 Junior punktiseis enne Kanaaride EM-etappi

1.Torn – Pannas EST 150

2. Bassas Mas - Coronado Jiménez ESP 117

3. Rådström – Johansson SWE 45

= Molle – Barral BEL/FRA 45