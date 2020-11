Ken Torn kindlustas autoralli EM-sarja esikoha, eestlast ootab magus auhind

ERC-sarja hooaeg kahanes viie etapini, millest viimane peetakse 26.-28. novembrini Kanaaridel. ERC3 Junior klassis arvestatakse nelja paremat tulemust.

Torn on nelja etapiga kogunud 150 punkti, Hispaania sõitjal Josep Bassasel on 117 punkti. Bassasel pole võimalik enam Tornist mööduda.

ERC3 arvestuses, kus arvesse läheb viis etappi, on Bassasel veel teoreetiline šanss olemas. Maksimaalselt on ühel ERC-rallil võimalik teenid 40 punkti. Ralli esikoht annab 30 punkti, lisaks saavad punkte mõlema päeva viis kiireimat.

Torni jaoks oli tähtsam just ERC3 Junior klass. Auhind on magus - ta saab järgmisel hooajal kahel ERC-etapil osaleda Motorsport Italia võistkonna ettevalmistatud Škoda Fabia Rally2 (endine R5-klass) autoga. Lisaks saab ta enne võistlusi Škodat testida. Paketi väärtus on 100 000 eurot.

Mullu jäi Torn ERC Junior sarjas napilt teiseks.