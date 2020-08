Ken Torn ja Kauri Pannas valmistuvad Rally Estoniaks Lätis

Euroopa meistrivõistluste hooaeg jätkub 14-16.augustini sõidetava Liepāja ralliga, millelt Ken Torn – Kauri Pannasel möödunud aastast samuti vaid postiiivsed mälestused.

Eestlased alustasid mullu võistlust kohe heas tempos ning avapäeval võideti viiest katsest kaks.

Teisel võistluspäeval ootas ERC Junior võistlejaid ees kaheksa kiiruskatset, millest pooled võitsid Torn – Pannas. 13. kiirukatse kokkuvõttes edestasid eestlased lähimaid jälitajaid 29,4 sekundiga. See oli Ken Torn – Kauri Pannase karjääri esimeseks ERC Junior etapivõiduks.

Tänavu stardivad Ken Torn – Kauri Pannas lõunanaabrite korraldatavale rallile ERC 3 Junior klassi liidritena. Avaetapil kogusid eestased kokku 40 punkti. Nende edu teist kohta hoidvate hispaanlaste Josep Bassas Mas - Axel Coronado Jiménez ees on 9 punkti.

Liepāja rallil on eestlastele konkurentsi pakkumas 9 võistluspaari, kelle hulgas ka mitmed juba varasemast tuttavad konkurendid.

Eestlastele saab Lätis sõidetav ralli olema viimaseks ettevalmistuseks 4.-6.septembrini sõidetavaks Rally Estoniaks, kus osaletakse JWRC MM-arvestuses.

„Rooma võimaluse kasutasime ideaalselt ära, saime kõik võimalikud kilomeetrid asfaldilt kätte ning kindlasti lisandus uusi teadmisi asfaldil sõidu kohta. Liepaja on ettevalmistav sõit ralli Estoniaks," rääkis Torn.

„Rooma ralli jääb mulle päris pikaks ajaks meelde. Konkurendiga oli meil väga põnev heitlus, mis kestis kuni viimaste meetriteni. Samuti saime palju uusi kogemusi asfaldil, mida tuleviku kaasa võtta,“ võttis Pannas kokku positiivse Itaalia nädalavahetuse. "Liepāja etapi valisime selleks, et see on ERC etapp ja meil on hetkel head punktid ees. Samuti on seal põnevad ja kiired teed, mis peaksid andma hea tunde kilomeetrid Rally Estoniaks. Oleme seal ainult ühe korra käinud. Kõik uus ja võõras annab tavaliselt palju uusi teadmisi juurde,“ jätkas Pannas.

Kokku sõidetakse tänavusel Liepāja rallil 10 kiiruskatset ja läbitakse 180,51 katsekilomeetrit.