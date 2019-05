Ken Torn ja Kauri Pannas saavutasid Euroopa meistrivõistlustel ERC Junior klassivõidu

Torn – Pannas alustasid rallit tõusvas tempos ning lõpetasid laupäevase võistluspäeva liidritena. Edu teist kohta hoidnud Sindre Furuseth - Jim Hjerpe (Peugeot 208 R2) ees oli 17,8 sekundit. Jeets, kelle jaoks oli Lätis tegemist Euroopa meistrivõistluste debüüdiga, kaotas avapäeva kolmandal katsel turbo probleemide tõttu üle kaheksa minuti ning lõpetas päeva 13. kohal.

Pühapäeval jätkus ralli kaheks kiiruskatsega, millest Torn – Pannas võitsid pooled. Kuna vahe oli lähimate jälitajatega piisav, siis enam suuri riske võtma ei pidanud ning nii lõpetasid saarlased Liepāja ralli ERC 3 ja ERC 3 Junior arvestuse võitjatena. Torn – Pannase vahe jäi peale 205,96 katsekilomeetrit Furuseth - Hjerpega 29,4 sekundit.

„Pärast arutelu JWRC teemal, tegime otsuse, et sel aastal me enam seal osaleda ei suuda ning sellest teada andes M-Spordile, tuli sealt vastu pakkumine, et äkki oleks huvi sõita hoopis ERC etapp. Tänu toetajatele leidsime eelarvesse vahendeid, et see pakkumine vastu võtta ja kätt soojas hoida,“ sõnas Torn peale Liepāja ralli juunioride arvestuse võitu.

Gregor Jeets – Kuldar Sikk lõpetasid esimese ühise ERC etapi juunioride kümnendal kohal.

Hooaja kolmanda ERC etapi üldvõidu võtsid Eesti meistrivõistluste üldliidrid Oliver Solberg - Aaron Johnston, kellele see oli esimeseks kruusaralliks VW Polo R5 autol.

Lisaks ERC etapile sõideti Liepāja ralli raames ka Läti autoralli meistrivõistluste etapid, kus teenisid klassivõite ka eestlased.