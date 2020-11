Ken Torn hoiab Kanaaridel ERC3 klassis nelja kiiruskatse järel kolmandat kohta

Nelja kiiruskatse järel hoiab Torn ERC3 arvestuses kolmandat kohta. Liidrile Bassas Masile jääb eestlane alla 22,8 sekundiga. Kahe mehe vahele mahub norralane Furuseth, kes edestab omakorda Torni 6,6 sekundiga.

Reedesel võistluspäeval on kavas kokku üheksa kiiruskatset.

Uudist täiendatakse.

TULEMUSED

Enne starti:

3,45-kilomeetrise testikatse võitis ERC3 klassis ajaga 2.04,984 hispaanlane Mas Josep Bassas (Peugeot 208 Rally4). Teine ja kolmas aeg kuulusid sama autoga sõitvatele Sindre Furusethile (Norra; 2.05,519) ja Pedro Almeida (Portugal; 2.06,297). Ford Fiesta Rally4 masinat rooliva Torni aeg oli testikatse kolmandal läbimisel 2.06,351.

Järgmist sõitjat, ungarlannat Adrienn Vogelit edestas Torn 3,9 sekundiga.

Kanaari saarte ralli esimene kiiruskatse algab täna Eesti aja järgi kell 12.19. Ralli lõpeb homme kell 17.45 startiva katsega. Aasta viimasele ERC võistlusele on registreerunud 97 võistluspaari.

Eestlased asuvad Kanaaridel stardijoonele teadmisega, et reeglite järgi on just nemad tänavused ERC3 Junior klassi Euroopa meistrid, sest isegi, kui nad jääksid Kanaaridel punktideta ja nende peamised konkurendid võtaks võidu, ei piisaks sellest enam sarja esikohaks. Lisaks sellele kuulub ERC reeglite järgi eestlastele sarja peaauhind, milleks on osalemine kahel ERC etapil 2021. hooajal Motorsport Italia poolt välja pandud Pirelli rehvidega Škoda Fabia Rally2 autol.

Torn – Pannas on küll reeglite järgi tänavused meistrid, kuid Kanaaridel ollakse siiski stardis eelkõige eelmisel aastal paberil ära võetud tiitli pärast. Samuti selleks, et saada juurde kogemust kõige raskematel ehk laiadel ja looklevatel teedel.

"Ise ei julge veel ikkagi hõisata tiitlivõidu osas, sest eelmisel aastal saime sellega kõrvetada," ütles Torn enne rallit.

"Kuigi reeglite järgi peaks meil tiitel käes olema, siis enne ei julge tähistada, kui reaalselt hooaja viimase katse finišis ja see käes. Kuigi teoreetiliselt ei peaks me hooaja viimasele ERC võistlusele minema, siis otsus oli meil juba enne tehtud. Ma arvan, et iga asfaldi kilomeeter on meile tohutult kasulik ja väidetavalt on seal ühed siledamad asfaltteed. Seega on ees taas üks äge kogemus. Ma pole see hooaeg endale pingeid peale pannud ja nii ka Kanaaridel. Meie kõige nõrgem koht on looklev ja lai asfalt. Just see saab olema meie eesootava nädalavahetuse peaeesmärk, et aru saada mis me nendel teedel valesti teeme. Kui teeme oma asja ja teeme seda hästi, võiksime konkurentsis olla."