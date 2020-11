Kehala rallil osalev Tänak: olukord on ekstreemne, aga elu ei saa täiesti seisma jääda

Mainekas ralliportaal DirtFish võttis Tänakuga ühendust ning uuris, miks eestlane otsustas minirallil kaasa lüüa. "Idee on aidata leida kohalikel rallikorraldajatel erinevaid lahendusi praegusel ajastul," rääkis Tänak. "Nagu me kõik teame, on maailmas olukord praegu keeruline."

"Seega peame leidma viise, kuidas korraldada rallisid väiksema eelarvega ning kompaktselt," jätkas Hyundai sõitja. "Ralli korraldamine peab olema lihtsam ja odavam. Kehala ralli organiseerijad korraldasid ka Viru ralli, mis oli minu jaoks esimene pärast koroonapausi."

"Võistluse korraldajad ning Eesti Autospordiliit saavad aru, et tuleviku jaoks on vaja olla innovaatiline ning seda nad püüavadki nüüd teha. Me kõik mõistame, kui ekstreemne on olukord viiruse tõttu, aga samal ajal ei saa ka elu täiesti seisma jääda," jätkas Tänak. "Praeguses olukorras ei saa tavapärasel viisil rallit korraldada, kuid organiseerijad on leidnud ohutu ja kuluefektiivse variandi."

"Lisaks teiste aitamisele on mul hea meel autos tagasi olla," lisas Hyundai sõitja. "Taas on olnud üsna pikk paus viimasest sõidust ning see on viimane võimalus enne, kui ilmad muutuma hakkavad. Praegu on ilus sügisilm ja teed on väga heas konditsioonis."

Kehala ralli esimene kiiruskatse algab laupäeval kell 8.43. Ralli viimane katse saab alguse 15.31. Sõitjad läbivad kokku 56,91 km jagu kiiruskatseid.