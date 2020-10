Kehala rallil osalev Tänak: ajastus on hea, võistlus on nädal enne MM-etappi

"See on midagi uut ja põnevat. Korraldajad teevad selle ralli nimel kõvasti tööd, seega on tore tulla üritust sel moel toetama. Kodumaal on alati suurepärane WRC-autoga sõita," kommenteeris Tänak DirtFishi portaalile.

"Ka ajastus on hea, kuna võistlus on nädal enne Ypresi MM-rallit. Sõidutunnetust on hea saada. Vaevalt küll, et võistlusolud saavad kuigi sarnased olema," lisas eestlane.

Kehala ralli toimub 14. novembril Rakvere lähedal asuvas Kehala autospordikompleksis. Kokku oodatakse starti 15 ekipaaži. Võistlusel läbitakse kolm erinevat kiiruskatset kokku kolmel korral kogupikkusega 56,91 km, millest 98% on kruusal ja 2% asfaldil.