Katkend Tanel Leoki elulooraamatust: "Järsku hüppas politseinik minu auto rooli ja sõitis koos Karoliina ja lapsega minema!"

Mõtlesime Toomas Triisaga, et teeme Tanelile korraliku poissmeeste peo. Keegi meist polnud siis veel abielus ja tahtsime, et pidu oleks äge. Esimene plaan oli peigmees kuskil Eestis kinni võtta ja Saksamaale viia, kus pidime võtma rendiautod, mööda pidusid käima jne. Numbreid kokku lüües oli selge, et see läheb liiga kalliks ja matsime selle mõtte maha. Meie eelarve oli tegelikult 5000 krooni nägu (umbes 320 eurot), mis oli tol ajal päris suur summa.

Esmaspäeva valisime sellepärast, et Tanelil oli hooaeg veel käimas ja nädala lõpus poleks saanud sellist üritust korraldada.

Leppisime tuttavate politseinikega kokku, et vaja üks asi korda ajada. Politseinikel oli just sobivalt see päev vaba ja nii jõudsimegi väikse naljaga kaubale.

Mulle pandi peobussis kohe kuulsa kaskadööri ja hullumeelsete mootorrattahüpete tegija Evel Knieveli kostüüm selga ja ma pidin seda õhtuni, et mitte öelda hommikuni kandma. Sõit võis alata.

Sündmusi mahtus sellesse päeva väga palju ja võib-olla on mul nende ajaline järjestus natuke segamini (lõpust ma parem ei räägi), aga see polegi vast tähtis, millises järjekorras need asjad täpselt juhtusid.

Igatahes, ühel hetkel pidin Lõunakeskuse juures suvaliste inimeste autoaknaid pesema, et Karoliinale pulmakleidi jaoks raha teenida. See mul väga hästi välja ei tulnud ja üks paarike sai mu peale eriti kurjaks, et poisid, mida te lollitate ja nende auto jne. Need inimesed ei mõistnud nalja, ehkki meie seltskond oli veel täitsa kaine ja midagi sündsusetut ei tehtud. Veel.

Martin Arumäe

Taneli sõber

Järgmiseks läksime linna ja viisime Taneli depilatsiooni ja spreipäevitusse, et ta pulmadeks Karoliina jaoks ikka piisavalt ilus oleks. Depilatsioonis oli Tanelil vist väga valus, sest ta karjus ikka korralikult. Teenindaja sai oma töö peaaegu lõpuni ära teha, aga päris valmis ei saanudki, sest klient keeldus rohkem valu kannatamast. Depileeriti selga ja jalgu, muude asjade kallale ei palunud me minna.

Edasi läksime kogu pundiga naiste aeroobikatrenni. Meil oli plaanis stripaeroobikasse minna, aga kahjuks ei saanud me selleks päevaks treenerit.

Edasi sõitsime mööda Tartut ringi ja bussis läks juba peoks. See oli saunabuss, kus alkoholi voolas ojadena ja ma pean ütlema, et meiega koos veetsid pisut aega ka paar tüdrukut, kellele postitants polnud võõras.

Mingil hetkel läksime fotograafi juurde, kuhu oli isegi mu tsikkel kohale toodud. Martini sõnul oli kokkulepe paari tüdrukuga, kes pidid koos meiega poolpaljana poseerima, aga need hüppasid viimasel hetkel alt ära.