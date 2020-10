Kaks Eesti krossisõitjat saavutasid Euroopa meistrivõistluste etapil teise koha

Teisel kohal kahjuks meie mees aga kaua olla ei saanud, sest ring hiljem Talviku kukkus ja langes neljandaks. Sellel kohal tuli ta lõpuks ka finišisse. Kolmanda järjestikuse sõiduvõidu teenis Mattia Guadagnini. Teisena lõpetas sõidu Conijn ning kolmandana Hakon Fredriksen.

EMX 250 klassi teises sõidus tegi Talviku suurepärase stardi ja asus avakurvi järel juhtima. Talviku õnnetuseks olid peagi teisel kohal sarja kaks kiireimat Guadagnini ja Thibault Benistant. Jörgen-Matthias pidas mõlema mehega siiski kõva lahingu ja kergelt neile midagi ei tulnud. Siiski said mõlemad eestlasest mööda ning teise poole sõidust hoidis Talviku kolmandat kohta. Sõidu lõpus survestas kõvasti meie meest ka Lorenzo Locurio, kes lõpuks ka kolmanda koha endale võttis. Talviku tuli finišisse taas neljandana nii nagu avasõidus. Sõidu võitis taas Guadagnini, teine oli Benistant.

Etapi kokkuvõttes teenis Talviku senise karjääri kõrgeima teise koha. Etapivõit läks Guadagninile, kolmas oli Fredriksen.

Sarja kokkuvõttes on Talviku nüüd 180 punktiga viiendal kohal. Liider on 286 punktiga Benistant, teisel kohal on 258 punktiga Guadagnini ja kolmandal kohal 198 punktiga Kay de Wolf.