Kaitseväest vabaks lastud Hannes Soomer näitas Inglismaa etapi vabatreeningul suurepärast kiirust

„Aga oli ka väga hea ring,“ rõõmustas Soomer peale tänaste vabatreeningute lõppu. Esimeses trennis sõitis ta välja 8. aja, kaotades kiireimale, Jules Cluzel'ile (GMT94 Yamaha), 0,792 sekundit. Teises trennis jäi sama sõitja Soomerist vaid 0,42 sekundi kaugusele.

„Tagarehvi valikus on meil jälle suur ja väike rehv,“ selgitas ta. Hommikune kiire ring sõideti väiksema rehviga, peale seda prooviti suuremat, mis on seni paremini töötanud, kuid seekord ei olnud Soomeri sõnul tunnetus sugugi õige. Seda püüti kompenseerida vedrustusega, kuid ka see ei andnud tulemust.

Teise treeningu lõpus vahetati väiksem rehv alla tagasi ning sellega tuli ka parim aeg. „Põhimõtteliselt olime teise treeningu lõpuks tagasi samas kohas, kust hommikul alustasime.“

„Homme proovime saada esiotsa tunnetust paremaks, et oleks lihtsam sõita, sest praegu sõidan väga piiri peal,“ ütles Soomer.

Donington Parki rada Soomerile meeldib, näiteks teises sektoris on ta konkurentidest kiireim, kuigi rada läheb seal ülesmäge ja tippkiirus jääb Yamahadele 6 km alla. „Sellel rajal saab seda puudust hea sõidu ja kurvikiirusega kompenseerida.“

„Selle nädalavahetuse esimene suur võit oli aga juba see, et ma eile üldse siia jõudsin,“ ütles Soomer, kes alustas 1. juulil teenistust Kaitseväes ning kes Inglismaa etapil osalemiseks sai eriloa. „Tahan väga tänada Kaitseväge, et mulle selline võimalus anti,“ sõnas Soomer, kes ajateenistuse esimesi päevi ja ajude puhkamist seal on tõeliselt nautinud.

Laupäeval sõidetakse Donington Parkis kolmas vabatreening (Eesti aja järgi kell 11:30), Superpole (13:40) ja pühapäevane võidusõit algab Eesti aja järgi kell 14:15.