​Kahekordne Euroopa meister võidutses Tihemetsas

Külgvankrite mõlemad sõidud pakkusid pealtvaatajatele palju põnevust. Avasõitu asusid juhtima venelane Igor Rodionov ja eestlane Maurice Lina (Zabel, Sõmerpalu MK), keda jälitasid Läti-Eesti tiim Janis Daiders/ Tanel Kõiv (Zabel), Tanel Reesna/ Teet Eier (VMC KTM, Saku MK), Markus Normak/ Karl-Albert Kasesalu (Zabel, MK GasGas) ja Gert Gordejev/ Keit Kivaste (Husqvarna, RedMoto Racing). Rodionov/ Lina pidasid esimesed ringid pingele vastu, kuid siis möödusid nendest esmalt Daiders/ Kõiv ning sõidu edenedes ka Reesna/ Eier ja Normak/ Kasesalu. Daiders/ Kõiv suurendasid konkurentidega pidevalt vahet ja võtsid lõpuks kindla esikoha. Reesna/ Eier kadusid ka Normak/ Kasesalult eest ja said noorte konkurentide ees teise koha. Rodionov/ Lina võitlesid aga sõidu lõpus Gordejev/ Kivastega ja edestasid neid lõpuks napi 0,3 sekundiga.

Teist sõitu asusid taas juhtima Rodionov/ Lina, kelle järel seekord kihutasid Gordejev/ Kivaste, Daiders/ Kõiv, Normak/ Kasesalu ja Reesna/ Eier. Daiders/ Kõiv suutsid esmalt tõusta teiseks ning peagi olid taas esimesed ning kadusid konkurentidelt eest. Teisele kohale käis kõva madin ja sõidu teise poole ühe ringi jooksul pandi lõplik seis paika. Normak/ Kasesalu tõusid teiseks, kuid jäid koos Rodionov/ Linaga ringiga mahajääjate taha toppama ja kaotasid palju aega ning Gordejev/ Kivaste ning Reesna/ Eier pääsesid mööda ja vabasse vette. Teise ja kolmanda koha vahe kärises seejärel ka suureks ja nii võtsid Gordejev/ Kivaste kindla teise koha Reesna/ Eieri ees.

Daiders/ Kõiv (50 p) olid Tihemetsas esimesed, Reesna/ Eier (42 p) teised ja Gordejev/ Kivaste (38 p) kolmandad.

"Tänane rada oli ikka väga raske ja keeruline, kuid Janis on super andekas sõitja ja oskab selliseid trajektoore võtta, et me kumbki ülemäära ära ei väsiks. Alguses teiste taga sõites oli see veidi keerulisem ja siis väsitas rohkem, kuid ette saades läks asi juppmaad lihtsamaks," rääkis Kõiv. "Hetkeseisuga oleme kindlasti üpris rahul, kuna juhime nii Eesti, kui Läti meistrivõistluseid, mis on meie selle hooaja eesmärgiks. Enamat tänavu ei jõua, kuna elame teineteisest 400 kilomeetri kaugusel ja aktiivsem koos treenimine on veidi keerukas."

Külgvankrite veteranide klassis võidutsesid päeva lõpuks Erik Vahter/ Jüri Saan (Husqvarna, Kose AMK) Andres Angerjas/ Rain Vaikmäe (KTM, Linnamäe krossiklubi) ja Argo Põldsaar/ Ruslan (KTM, Kohila Sidecar Cross Team) ees.

Quadide veteranide parim oli Mark Saar (Kawasaki, RedMoto Racing), teine oli lätlane Janis Kirilko (Honda) ja kolmas Valdur Vingisaar (Yamaha, SK Yamaha Keskus). Quad juuniorites kahjuks meie sõitjatel esikolmikusse asja ei olnud, kui etapivõidu võttis lätlane Atis Breds venelaste Aleksandr Lebedevi ja Semen Korestelevi (kõik Honda) ees. Eestlaste parim oli neljanda koha saanud Rasmus Sõna (Honda, Äksi39Team). Quadide naiste arvestuses esikolmik oli lätlanna Monta Dislere-Kirilko, soomlanna Mirella Sepanmaa (mõlemad KTM) ja Undine Ulmane (Yamaha) Lätist. Q100 klassis võidutses aga Mihkel Salujõe (HRC Eesti Racing Team) venelase Andrei Grišajevi ja Tanel Põdra (kõik Honda) ees. Kõige väiksemate Laste ATV klassis oli esimene Karl Koho (Äksi39Team), teiseks tuli seal lätlane Roberts Trautmanis ja kolmandaks Pätrik Ilm (kõik Apex, Linnamäe krossiklubi).

Järgmisel korral on korvid ja Quadid võistlustules 8-9 juulil Kiviõlis, kus toimuvad külgkorvide maailmameistrivõistluste ja quadide Euroopa meistrivõistluste etapid.