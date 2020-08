Jüri Vipsi tulevik on jätkuvalt selguseta. Marko Asmer: me pole veel alla andnud

20-aastane Vips pidi esialgsete plaanide kohaselt startima möödunud nädalal Jaapani poole, kuid otsustas sellest siiski loobuda. Nimelt on Vipsil mured, mis pole väiksed: tal pole viisat ega luba riiki siseneda.

„Kardan, et ta saadetakse piirilt tagasi, aga üritama peab,” tunnistas Vipsi abiline, endine võidusõitja Marko Asmer nädal tagasi Eesti Päevalehele ja kirus, et koroonaviirus on kõik plaanid pea peale pööranud. „Kui Vips on sunnitud naasma, jätkab ta järgmisel nädalavahetusel kihutamist Euroopas FREC sarjas. Ent oluline on siiski Super Formula, seega tasub üritada Jaapanisse murda.”

Vips pole ainus sõitja, kes üritab parasjagu Jaapanisse pääseda. Lisaks talle on sama eesmärk Sergio Sette Camaral, Charles Milesil ja Tatiana Calderonil. Portaali Yahoo! teatel ei ole Vipsil, Camaral ega Milesil õnnestunud seni tõusva päikese maale pääseda. Motorsporti teatel sai kolumbilanna Calderon siiski loa ning seda samadel alustel nagu soomlane Jaapani kereautode ehk GT sarjas kihutav Heikki Kovalainen. „Kovalaineni puhul on olukord teine,” selgitas Asmer. „Ta on elanud Jaapanis aastaid ja sai loa elukohta naasmiseks. Vips ja teised Euroopa võidusõitjad on tavalised välismaalased.”

Kuigi Team Mugeni ridadesse kuuluv Vipsi esialgne plaan pääseda Jaapanisse läks portaali Yahoo! teatel vett vedama, siis tema abiline Asmer kinnitas meediale, et nemad ja Team Mugen "pole veel alla andnud". Arvestades aga, et Super Formula sarja avaetapp toimub juba 30. augustil, oleks vaja erandit, et Red Bulli juuniorprogrammi sõitja ei peaks Jaapanisse saabudes 14 päeva karantiinis veetma.

Panused on kõrged. Red Bulli noortetiimi kuuluv Vips vajab kuninglikku F1 vormelisse istumiseks veel 20 superlitsentsi punkti. Need teenib ta juhul, kui lõpetab hooaja kahe parema seas. Asjatundjate arvates on sel juhul väga võimalik, et Vips hõivab tuleval aastal Daniil Kvjati koha Alpha Tauri F1 meeskonnas.