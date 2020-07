Jüri Vips võib Super Formula hooaja avaetapist kõrvale jääda

Nimelt võistleb Vips hetkel Formula Regional Europe võistlussarjas (FREC). Samal ajal kehtivad Jaapanis karmid piirangud riiki sisenejatele, mis sisaldab endas ka kahenädalast karantiini. Kuna Vipsil on kalendris ka augusti keskel toimuv Prantsusmaa etapp, siis peab eestlane lootma piirangute leevenemisele, mis tundub võrdlemisi ebatõenäoline.

Vips ei ole ainus sõitja, keda ähvardab avaetapilt puudumine. Kamui Kobayashi, Kazuki Nakajima ja Kenta Yamashita osalevad kõik augusti keskel WEC-sarja etapil Belgias, millele järgneb kohustuslik karantiin. Kestvussõitjate meeskond Toyota avaldas lootust, et piiranguid leevendatakse enne Super Formula avaetappi, aga Jaapani valitsus teatas sel nädalal, et piirangud kehtivad vähemalt augusti lõpuni.

Lisaks Vipsile ja kestvussõitjatele võivad karantiiniga hätta jääda ka Tatiana Calderon, Sergio Sette Cameron ja Charles Milesi, kes kõik on hetkel Euroopas. See võib tähendada, et Super Formula avaetapp Motegi ringrajal toimub ilma kolmandikuta tavasõitjatest.