Jüri Vips pääses legendaarsel Imola ringrajal pärast pikka pausi tagasi rooli

Vipsi istumise all on täna ja homme Soome tiimi KIC Motorsport masin. Järgmisel nädalal peetakse sarjas veel kaks testipäeva Misano ringrajal.

Viimati 2006. aastal vormel 1 San Marino GP-d võõrustanut Imola rajal kihutavad täna ka Ralf Schumacheri poeg David Schumacher, Briti parim naispiloot Jamie Chadwick ning Ferrari F1 sõitja noorem vend Arthur Leclerc.

Tänasel esimesel sessioonil näitas Vips Formula Regional autodest oma grupis parimat aega, edestades Prema tiimi masinaga sõitvat taanlast Oliver Rasmusseni 0,176 sekundiga. Kolmas oli teine Prema tiimi piloot, Ferrari noorteakadeemiasse kuuluv brasiillane Gianluca Petecof.

Teises sessioonis oli Vips Tatuusi masinatest kolmas Schumacheri ja Petecofi järel.

Vaata kõiki aegu siit!

Võimalik, et just Formula Regional European Championship sarjas teeb Vips oma selle aasta avastardi. Sarja hooaeg algab 31. juulil Misanost. Jaapani Super Formula sari, mille Vips tänavu täies mahus kaasa teeb, stardib kava kohaselt 30. augustil, kuid hetkel on Jaapan oma piirid paljude riikide kodanikele sootuks sulgenud.

Formula Regional sarjas sõidetakse firma Tatuus autodega, mida veab Alfa Romeo 270-hobujõuline mootor. Tegemist on sarjaga, milles eelmisel aastal peeti alles debüüthooaeg. Meistriks krooniti 18-aastane taanlane Frederik Vesti, kes sel aastal sõidab FIA F3 sarjas.

Vipsile on paralleelselt kahes sarjas osalemine vajalik F1 superlitsentsi punkte silmas pidades. Praegu on Vipsil koos 20 punkti, F1 startimiseks on vaja 40 punkti. Nagu ka Super Formulas, annab Formula Regional samuti hooaja kokkuvõttes esikoha eest 25, teise koha eest 20 ja kolmanda koha eest 15 punkti. Litsentsi arvestusse läheb piloodile ühel hooajal vaid ühest sarjast kogutud punktid.