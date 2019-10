Jüri Vips osaleb järgmisel nädalavahetusel Jaapani vormelisarja etapil

Vips asendab Mugeni võistkonnas teist Red Bulli noortesüsteemi sõitjat Patricio O'Wardi, kes asendas omakorda hooaja keskel ootamatult Red Bulli süsteemist välja visatud Dan Ticktumit. Mehhiklasel O'Wardil läks algselt uue autoga harjumine visalt ning esimesel kahel etapil ei saanud ta kvalifikatsiooni esimesest ringist edasi, viimasel etapil suutis ta aga saada kuuenda koha ja esimesed punktid.

O'Ward oli eelnevalt välja öelnud, et sooviks Super Formula sarjas ka järgmisel hooajal jätkata, kuid tema asendamine Vipsiga paneb selle kohale küsimärgi.

Motorsport kirjutab, et Red Bulli noortesüsteemi juht Helmut Marko oli augustis Jaapanis käinud, et arutada tiimi tuleviku üle sealses vormelisarjas. Võimalik, et järgmisel hooajal lööb sarjas kaasa kaks Red Bulli noort, kellest üks võiks olla just nimelt Vips, teine austerlane Lucas Auer, kes praegugi Super Formulas sõidab.

Super Formula sarja hooajal sõidetakse seitse etappi.