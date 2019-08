Jüri Vips on senise F3 hooajaga rahul: liigun selgelt tõusujoones

Kui hooaja kahe esimese etapiga sai meeskond vaid 32 punkti, siis Austria, Briti ja Ungari etapid tõid nende kontosse juba 133 silma, mis tõstis nad meeskondlikus arvestuses teisele kohale. Kindlal liidrikohal on Prema Racing 326 punktiga.

Individuaalses arvestuses on Vips tõusnud 112 punktiga teiseks, kaotades liider Robert Shwartzmanile veel vaid 12 silmaga.

"Olen Hitechiga väga rahul," sõnas Vips F3 sarja koduleheküljele. "Nad on terve hooaja vältel teinud suurepärast tööd. Prema tundus avavõistlustel olevat mäekõrguselt üle, kuid nüüd oleme nad kinni püüdnud ja suutnud nendega konkureerida. Olen tiimi üle väga uhke."

"Kui kaks esimest võistlust kõrvale jätta, siis on minu hooaeg kulgenud selges tõusujoones. Üritan seda taset hoida ja jahtida meistritiitlit. Meeskond on autoga head tööd teinud ja nüüd jookseb kõik kenasti kokku."

"Üritan ise kogu aeg paremaks saada ning väikseid vigu, nagu ma tegin Budapesti stardis, vältida. Kuna tipus on niivõrd tihe, loeb iga punkt. Ma arvan, et Shwartzman tegi viimases sõidus vea ja see maksis talle kõvasti punkte," lisas Eesti vormelilootus.

Hooaja lõpuni jääb kolm etappi ja kuus võistlussõitu, neist järgmine peetakse augusti lõpus Belgias.