Jüri Vips F2 debüüdi eel: ma pole saanud masinat kordagi testida

Teatavasti sai Vips F2-s võimaluse, sest DAMS-i ridadesse kuuluv indoneeslane Sean Gelaeli vigastas Barcelona etapil selga ning peab tegema vähemalt kuuenädalase võistluspausi, mille sekka jäävad neli etappi. Vips teeb neist kaasa kolmes: Belgia (28.-30. august), Monza (4.-6. september) ja Mugello (11.-13. september).

Midagi lihtsat Vipsi Belgias ees ei oota. Nimelt on reedene vabatreening eestlase jaoks esimene kord üldse F2 masina rooli istuda. "Olen väga tänulik võimaluse eest. See on mulle hea variant, sest ma ei pääse Jaapanisse Super Formula avaetapile," rääkis Red Bulli noorteprogrammi kuuluv Vips võistkonna kodulehe vahendusel. "Seaniga juhtunu on väga kurb ning loodan, et ta paraneb sellest kiiresti."

"Minul ei ole olnud mitte ühtegi võimalust testida. Sain ainult istme paika seadistada. Esimest korda saan selle autoga sõita Spa vabatreeningul ning teame, et F2-s pole selleks just palju aega. Tean, et see saab üsna keeruline olema, kuid teen endast kõik ning kasutan ka simulaatorit, ehkki ma pole selle suurim fänn," lisas Vips. "Ma eelistan rääkida võistlusinseneridega, valmistada kõik ette, panna plaan paika ja keskenduda vajalikele asjadele."

Teatavasti pidi Vips sõitma tänavu Jaapani Super Formula sarjas, kuid koroonaviirusest tingitud piirangute tõttu ei pääsenud eestlane enam avaetapiks Jaapanisse. Küll aga pole Vips lootusi seal sarjas veel tänavu võistelda maha matnud. "Jaapanis peaks reisimisega seotud piirangud alates septembrist leevenema, seega oleme lootusrikkad, aga milleski kindel olla ei saa."

Siiski pole eesolev Belgia GP Vipsile tänavuse hooaja esimene start. Kui selgus, et koroonaviiruse tõttu on Super Formula hooaja algus edasi lükatud, leiti Vipsile teine sari Euroopas, kust kogutavad litsentsipunktid oleksid võrdsed Jaapani sarjaga. Kahe etapi järel on Vipsil punktitabelis 62 punkti, mis annab viienda koha.