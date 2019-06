Jörgen-Matthias Talviku tuli Saksamaal EMX125 klassi etapil viiendale kohale

Teises sõidus tegi Talviku taas suurepärase stardi ja avakurvi järel oli ta kolmandal kohal. Mõni hetk hiljem langes ta neljandale kohale. Seda positsiooni hoidis ta enamuse sõidust. Neli ringi enne sõidu lõppu tõusis Talviku konkurendi ebaõnne tõttu kolmandaks, kuid seljataga oli tal šveitslane Mike Gwerder (KTM), kes kaks ringi enne lõppu ka meie mehest möödus. Talviku lõpetas sõidu neljandana. Hea sõidu tegi ka Meico Vettik, kes finišisse üheteistkümnendana tuli. Sõidu võitis Tom Guyon, teise koha teenis Simon Laengenfelder (KTM, Saksamaa) ja kolmanda koha Mike Gwerder. Etapi kokkuvõttes teenis Talviku 31 punktiga viienda koha. Top 10 sees oli ka Meico Vettik, kes 19 punktiga oli üheksas.

Etapivõidu teenis 47 punktiga Tom Guyon, teise koha sai 40 punktiga Simon Laengenfelder ning kolmanda koha 40 punktiga Mike Gwerder. 2 etappi enne sarja lõppu on Talviku endiselt esikolmiku konkurentsis. Ta hoiab tänase etapi järel 147 punktiga neljandat kohta. Kolmandal kohal olev Gwerder on temast vaid kahe punkti kaugusel. Sarja liider on 218 punktiga Guadagnini.