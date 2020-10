Jörgen-Matthias Talviku tuli hooaja viimasel etapil poodiumile

EMX 250 klassi ajasõidus kaheksandat aega näidanud Jörgen-Matthias Talviku ei suutnud esimeses võistlussõidus endale kohaselt head starti teha ja esimeste kurvide järel oli ta esikümne piiri peal. Üsna kiirelt suutis ta aga mitu möödasõitu teha ning Jörgen-Matthias jõudis juba esiviisiku lähedale. Seejärel Talviku aga kukkus ning ta langes üle kümne koha tahapoole.

Uuesti sadulasse saades alustas Talviku hullumeelset tagaajamist ja ta suutis lõpuks kolmandaks tõusta, millega kordas oma karjääri parimat sõidutulemust. Esikohale käis kogu sõidu jooksul kassi-hiire mäng. Sarjas teist kohta hoidev Mattia Guadagnini (Itaalia, Husqvarna) suutis mitmel korral sarja liidrist Thibault Benistantist (Prantsusmaa, Yamaha) mööduda, kuid ta ei soovinud eest ära sõita ja prantslast järgi ootama. Niiviisi tehes lootis ta leida võimalust Benistantiga kontakti tekitada, et prantslane veelgi rohkem punkte kaotas. Benistant suutis aga närvi ikkagi külmana hoida ja tuli finišisse lõpuks Guadagnini järel teisena. Martin Michelis lõpetas sõidu 28. kohal.

Teises sõidus tegi Talviku sarnase stardi esimesega, kuid avaringi lõpus tegi meie mees sõiduvea ning langes 15. kohale. Ring hiljem kukkus Talviku uuesti ja see rikkus juba täielikult kõik lootused poodiumikohale. Eestlased on aga kanged ja niisama alla ei anna ning Talviku suutis lootusetust olukorrast lõpuks seitsmendaks tõusta ning sellest piisas ka, et etapi kokkuvõttes poodiumile tõusta. Sõidu võitis ja ühtlasi ka sarja meistriks tuli Thibault Benistant. Teisena lõpetas sõidu Hakon Fredriksen (Norra, Yamaha) ja kolmandana Tim Edberg (rootsi, Yamaha). Martin Michelis tuli finišisse taas 28. kohal. Etapi kokkvuõttes teenis Talviku 34 punktiga kolmanda koha. Mrtin Michelis oli etapi kokkuvõttes kolmekümnekolmas. Esikoha sai 47 punktiga Benistant ja teine oli 40 punktiga Fredriksen.

Hooaja kokkuvõttes tuli Talviku 269 punktiga kõrgele viiendale kohale. Meistriks krooniti 423 punktiga Benistant. Teiseks tuli 377 punktiga tänase viimase sõidu kukkumise ja vigastuse tõttu katkestanud Guadagnini ja kolmandaks 293 punktiga Fredriksen.