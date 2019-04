Jetisõitja Marten Männi alustas hooaega Austraalia meistrivõistluste avaetapi kolmanda kohaga

Esimeses sõidus oli Männi kolmas, teises sõidus teine, kolmanda võitis ja neljandas oli kolmas. Kokkuvõttes tähendas see kolmandat kohta, teise koha sõitjaga olid võrdsed punktid. Männi enda sõnul võis üldiselt tulemusega rahul olla, kripeldama jäi viimane sõit, mis oli tavapärasest lühem. Selle tingis ajagraafiku venimine ja kuna päike oli viimaseks sõiduks juba nii madal, et segas sõitu, siis otsustati teha lühem sõit. Kindlasti oli see hea võimalus alustada hooaega varakult vee peal ja võrrelda oma kiirust konkurentidega.

Juba pisut kui kuu aja pärast, 3.-5. mail algavad Portugalis, Penafielis tänavused Euroopa meistrivõistlused ja nädal aega hiljem sõidetakse Portugalis, Portimaos esimene tänavume jetispordi maailmameistrivõistluste etapp. Maailmameistrivõistluste etappe on sellel aastal planeeritud viis, Euroopa meistrivõistluste etappe aga kolm. Teistest sarjadest ja võistlustest, mis plaanis, on olulisem muudatus eelmise aastaga see, et kolm seni eraldi võistlust on tänavu seotud üheks sarjaks. Need on: IJSBA Euro Finals Belgias, IJSBA World Finals USA’s ja King’s Cup ehk jetispordi maailma karikavõistlused Tais. Lisaks nendele sarjadele teeb Marten kaasa Eesti meistrivõistlused.