Janno Ligur noppis rallikrossi etapilt Kehalast magusa võidu

"Kõik läks hästi - nii nagu plaanitud. Konkurents oli Simonovi poolt, kes survestas päris jõuliselt, korralik," võttis võistluse kokku Janno Ligur. "Kui Kuressaares toimunud eelmise etapi rada oli rohkem nagu kardirada, kus Simonov sai enda ja masina eelised maksma panna, siis Kehala on klassikaline rallikrossirada, mis sobib minu autole paremini." Ligur lisas, et tänane oli väga hea treening järgmisel nädalavahetusel Saksamaal toimuvaks EM etapiks, milleks ta on ka valmis.

Juunioridest tegi kõige parema tulemuse ka juba välisvõistlustel taset näitav Marko Muru. Marko Muru isa Priit Muru: "Kõik sujus hästi - kiirus oli hea, esimeses voorus lausa kolmas aeg. Teises ja kolmandas voorus viies aeg, mis polnud ka paha. Kokkuvõttes saime eelringidest head punktid. Poolfinaalist sõitsime edasi finaali, kus aga viimasel ringil lõpetas veovõll koostöö ning olime sunnitud katkestama. Sõitjaid oli meie klassis palju ning suur osa tegijatest ka kohal - muidugi oleks võinud veel olla ka Varul, Kask, Peek ja teised, aga üldiselt oleme rahul."

Tagaveolistes tegi kõige kiiremaid sõite täna Siim Sündema, kes võttis sellel hooajal esimese etapivõidu: "Päev läks ilmselgelt hästi - enam väga paremini ei saagi ning kaua oodatud võit tuli ära! Autol oli küll paar tehnilist asja, mis tegid natuke närviliseks, et kas veab lõpuni või ei vea. Aga vedas ning sutsin näidata läbi kogu päeva kiireimaid ringiaegu. Mõnus sõiduärevus oli sees ja Kehala rada on hea sõita - kiire ja nõuab täpsust."

Kõik tulemused on leitavad siit.