Ilusa võistluse teinud Tanel Leok sai Itaalia MM-etapil 14. koha

Etapi kokkuvõttes tuli Tanel Leok 17 punktiga 14. kohale. Etapivõidu teenis 50 punktiga Glenn Coldenhoff, teise koha sai 42 punktiga Jeremy Seewer ja kolmanda koha 38 punktiga Tim Gajser. Maailmameistrivõistluste üldarvestuses tõusis Leok 172 punktiga kuueteistkümnendale kohale.

MM-tiitli kindlustanud Tim Gajseril on tänase etapi järel koos 664 punkti.

MX2 klassi avasõitu asus stardi järel juhtima ameeriklane Darian Sanayei (Kawasaki), keda asusid jälitama Jorge Prado (Hispaania, KTM) ja Tom Vialle (Prantsusmaa, KTM). Ameeriklane suutis vaid mõne ringi sarja liidrit enda ja seljataga hoida ning seejärel läks Prado juba oma teed. Sanayei jaoks oli alguse tempo selgeks liiga kiire ja ta hakkas nagu kivi tahapoole kukkuma. Teiseks tõusis Thomas Kjer Olsen (Taani, Husqvarna) ja kolmandaks Maxime Renaux (Prantsusmaa, Yamaha). Sõidu alguses kolmandal kohal sõitnud ning sarja kokkuvõttes samuti kolmas olnud Vialle aga kukkusin nii õnnetult, et edasi tal polnud enam võimalik sõita. See andis suurepärase võimaluse üldarvestuses kolmandaks tõusta Jago Geertsile (Belgia, Yamaha). Belglane kasutas sülle langenud kingituse ära ning lõpetas sõidu neljandana ja möödus punktidega prantslasest. A1M Motorsport husqvarna meeskonna sõitja Cyril Genot (Belgia) võitles kogu sõidu, et punktikohale jõuda, kuid lõpuks jäi ta sealt esimesena välja kui lõpetas sõidu 21. kohal.Teise sõidu esikolmik pandi paika juba üsna ruttu pärast starti. Jorge Prado asus stardi järel sõitu juhtima ja ta tegi teistele juba mõne ringiga selgeks, et võidu peale neil mõelda pole mõtet. Kogu sõidu oli teisel kohal Thomas Kjer Olsen ja kolmandal kohal Calvin Vlaanderen (Holland, Honda). Tõeliselt must päev oli etapile üldkokkuvõttes kolmandana tulnud Tom Vialle´l, kes kukkus teise sõidu stardis ja pidi ka selle sõidu katkestama. Cyril Genot võitles taas koha eest top 20 seas, kuid jällegi jäi ta punktidelt esimesena välja.

Etapi kokkuvõttes teenis esikoha 50 punktiga Jorge Prado. Teise koha sai 44 punktiga Thomas Kjer Olsen ja kolmas 38 punktiga Maxime Renaux. Jorge Prado edu kolm etappi enne hooaja lõppu on Kjer Olseni ees 130 punkti ja üsna tõenäoliselt kindlustab ta tiitli juba järgmisel etapil Rootsis.